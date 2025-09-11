10日飛行中のイギリス軍のヘリコプターから操縦席の窓ガラスが落下していたことがわかりました。 映像は10日午後2時半ごろ、鹿児島空港を飛び立つイギリス軍のヘリコプター・AW‐101です。 県によりますときのう午後2時40分操縦席左側の窓ガラスが、飛行中に鹿児島湾に落下したと、10日夜、九州防衛局から情報提供がありました。 窓ガラスは縦1.5メートル、横2.5メートルで厚さや重さはわかっていませ