今年2025年3月に4年ぶりの最新コンサート映像作品『歌会 VOL.1』をリリースしたばかりの中島みゆきが、2025年12月17日に自身21年ぶりとなる最新MV（ミュージック・ビデオ）集『THE FILM of Nakajima Miyuki ?』と、2002年の発売以来、今も愛され続けているミリオンセラーのシングルコレクションアルバムの名盤『Singles 2000』にリマスターを施し、高品質CDのBlu-spec CD2として発売すると発表された。『THE FILM of Nakajima Miyu