11日午後、ＪＲ中央本線の列車が停車予定の愛知県春日井市の定光寺駅を通り過ぎていたことが分かりました。 JR東海によりますと、11日午後1時52分ごろ、JR中央本線の多治見駅発、名古屋駅行きの普通列車が停車予定の定光寺駅を停車せずに通り過ぎました。 通り過ぎた原因は40代の男性運転士の意識が一時的に低下したためだということです。 業務前の健康状態は「良好」と申告があり問題がなかったということです。 J