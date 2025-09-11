自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する「青切符」による取り締まりが始まります。どんな違反が対象になるのでしょうか。 今月、警察庁が公表したルールブックによりますと、2人乗りや、2台以上並んでの並走をした場合、反則金は3000円。傘差し運転やイヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は反則金5000円です。 そして反則金が最も高額なのが携帯電話・スマートフォンの「ながら運転」です