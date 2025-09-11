Appleから「AirPods Pro 3」が発表されました。すでに予約受付は開始されており、iPhoneの発売日と同じ9月19日に発売となります。ANCを強化してバッテリー持ち時間が向上ノイズキャンセリングや音質の強化に加え、心拍センサーを搭載するなど、大幅な機能強化が見込まれます。さらに、H2チップ搭載のAirPodsで使用可能な「ライブ翻訳機能」など、SF映画やアニメなどで描かれていた未来の生活が実現しそうなワクワクする機能も紹介