渋谷・WWWの15周年を記念したアニバーサリー企画として、9月25日（木）にWWW Xで開催されるSuchmosとLEXによるスペシャルツーマンライブが、YouTubeにて生配信されることが決定した。発表直後から時代を象徴する共演として大きな話題を集め、会場キャパシティをはるかに超える応募が殺到し、一般発売チケットも即完となった本公演。この一夜の全編がSuchmosとLEXそれぞれの公式YouTubeチャンネルで当日19:30より同時に放送されるこ