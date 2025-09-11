佐賀県唐津市で止まった車の運転席にいるところを発見され、救急搬送された男。アルコールの影響で正常な運転ができない状態で車を運転したとして、酒酔い運転の疑いで2日後に逮捕されました。警察によりますと、9月9日午前0時50分ごろ、佐賀県唐津市和多田本村で「男性が暴れている」と119番通報がありました。救急隊と警察が駆けつけ、止まっている乗用車の運転席に座っている男を発見しました。男は近くの病院に救急搬送