住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜9:00〜11:00）。8月26日（火）の放送ゲストは、9月12日（金）公開の映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』で主演をつとめた俳優の西島秀俊さんです。当記事では、この日の番組のメッセージテーマ“見て見ぬふりしています”に関するお話を伺ったパートを紹介します。住吉美紀、西島秀俊さん真利子哲也さん（監督・脚本）と主