山形県河北町で11日午後7時過ぎ、自転車の男性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっています。11日午後7時過ぎ、山形県河北町谷地月山道の国道287号で、自転車に乗っていた高齢の男性が軽乗用車にはねられたと、事故を目撃した近くの事務所職員が119番通報しました。男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。