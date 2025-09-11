欧州株プラス圏推移、米利下げ観測が株価を根強く下支え 東京時間19:35現在 英ＦＴＳＥ100 9266.96（+41.57+0.45%） 独ＤＡＸ23664.20（+31.25+0.13%） 仏ＣＡＣ40 7825.09（+63.77+0.82%） スイスＳＭＩ 12269.83（+52.37+0.43%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:35現在 ダウ平均先物SEP 25月限45628.00（+88.00+0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限