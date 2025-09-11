◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（１１日・神宮）ヤクルトのオスナ内野手が自身通算５本目となる１３号満塁本塁打を放った。２―２の同点で迎えた５回２死満塁、涌井が投じた内角速球を左翼席へ運んだ。勝ち越しの１３号は昨年４月２５日の広島戦（神宮）で放って以来となる自身５本目の満塁本塁打となった。