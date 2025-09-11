富山地方鉄道が、「自治体から支援がなければ一部廃線も辞さない」としている立山線についての反応です。立山町の舟橋町長はきょうの町議会で「守れなかったら責任をとる」と述べ、存続に全力で取り組むとしました。 富山地鉄は本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、今年12月末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。 きょうの立山町議会