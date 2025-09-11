出光興産のロゴ出光興産は11日、石油精製を手がける富士石油を子会社化すると発表した。株式公開買い付け（TOB）を実施し、買い付け価格は1株当たり480円で買い付け代金は261億円を見込む。石油製品の需要減少に対応し、供給体制の強化と効率化を狙う。富士石油側も賛同している。出光興産は昨年、富士石油と資本業務提携を結び、持ち分法適用会社としていた。より意思決定のスピードを高めるため、TOBを決定したという。富士