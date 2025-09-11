東京・目黒区では、緑が丘で午後3時20分までの1時間に134ミリの猛烈な雨が降ったとして、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表しました。区によりますと、午後7時まで区内では床上、床下合わせて40軒の浸水被害の報告が寄せられているということです。被害は自由が丘、目黒本町、下目黒、碑文谷などで多くなっているということです。また自由が丘などでは停電も続いているということで、区は被害の状況を確認しています。