面識のある50代女性に対して、性的暴行を加えたとして不同意性交等致傷の疑いで、長岡市に住む72歳の会社役員の男が逮捕されました。警察によりますと、男はことし8月17日午後1時ごろ、長岡市内で、面識のある50代女性が泥酔していることにより同意しない意思表示が難しい状況にありながら、性的暴行を加え、全治16日間の傷害を負わせた疑いが持たれています。女性は、肩やひざを打撲するなどのケガを負っています。被害後、被害女