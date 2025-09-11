レアル・マドリードに所属するフランス代表DFフェルラン・メンディの復帰時期は不透明となっているようだ。11日、スペイン『アス』が報じている。現在30歳のF・メンディは、3月12日に行われた2024−25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・セカンドレグで左太ももを負傷。その後、復帰したコパ・デル・レイ決勝のバルセロナ戦では右大腿四頭筋を痛め、最大2カ月半の離脱が見込まれていた。この夏に開催され