●ユーソナー 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月17日 事業内容：データベース＆マーケティング支援業務 仮条件決定日：9月30日 想定発行価格：1910円 上場時発行済み株式数：868万7000株 公募(自己株処分)：5万株 売り出し：226万5000株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万7200株 ブックビルディング期間：10月1