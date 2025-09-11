2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»´ä¸«Âô»Ô±ÉÄÌ¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤òµ§´ê¤·½©¤Î¼Â¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¡ØÂè43²ó¤¤¤ï¤ß¤¶¤ïÉ´Ìßº×¤ê¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ä¸«Âô»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ ´ä¸«Âô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡È¤ªÌß¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢´ä¸«ÂôºÇÂç¤Î¤ªº×¤ê¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª´ä¸«Âô³«´ð100Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ä¸«Âô»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ ½©¤Î¼Â¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¸Þ¹òË­¾÷¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¡¢