◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2025年9月11日ZOZOマリン）ZOZOマリンで行われたロッテ―ソフトバンクの6回、ロッテの攻撃中に鳥の大群の襲来で試合が一時中断するハプニングが起きた。6回にネフタリ・ソト内野手（36）が中飛に打ち取られた直後だった。スタンドからどよめきが起きると、白い鳥の大群が球場内に襲来。選手たちも驚いた表情で夜空を見上げ、試合中断が宣告された。その間も鳥は縦横無尽にマリンの