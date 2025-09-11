アメリカ南部ジョージア州にある韓国企業の工場で、不法就労の疑いで逮捕された作業員の中に日本人3人が含まれていたことをめぐり、林官房長官は、現地11日に、韓国側が帰国のため準備したチャーター機にこの3人が同乗する予定だと明らかにしました。アメリカの移民当局は4日、ジョージア州にある韓国の現代自動車などの工場で、作業員475人を不法就労の疑いで逮捕し、その中には日本人3人が含まれていました。林官房長官「米国移