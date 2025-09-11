三浦市教育委員会が入っている市役所第２分館＝同市城山町神奈川県三浦市内の公立小中学校に設置されている消防用設備の８割近くが「不良」で機能不全に陥っていることが１１日、分かった。経年劣化が原因とみられ、火災をいち早く知らせる火災報知設備は全１０校で異常が見つかった。事態を重く見た三浦消防署は市教育委員会に対して計画的な改修を促しているが、めどは立っていない。消防用設備の点検は、消防法に基づいて昨