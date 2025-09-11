川谷絵音がプロデュースする5人組バンド「ジェニーハイ」が11日、公式ホームページで、今後の活動継続が未定であることを発表した。「ジェニーハイの今後の活動に関するお知らせ」とし、「現在配信中の楽曲『あの夏が癖になっていく』をもちまして、ワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了となりました。今後の活動継続については現時点で未定となっております」と報告した。「また、9月13日出演の『KOYABU SONIC 2025』以