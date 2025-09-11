韓国・ソウルで開催されて大盛況だったＫ―ＰＯＰのヒット曲とクラシックが融合したフルオーケストラコンサート「ＳＭＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ３０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ?ＳＭＣＬＡＳＳＩＣＳＬＩＶＥ２０２５ｉｎＴＯＫＹＯ?」が１５日に東京国際フォーラムで開催される。開催決定となった。イベントに向けてＫ―ＰＯＰの先駆けとなったＢｏＡとａｅｓｐａが応援メッセージを寄せた。ＢｏＡ、東方