米大リーグ・ドジャース公式インスタグラムが2025年9月10日、チームの集合写真や、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン内野手らの写真を公開した。「Your 2025 Los Angeles Dodgers.」球団公式インスタグラムは「Your 2025 Los Angeles Dodgers.」とメッセージを添えて、本拠地で撮影されたチームの集合写真など、6枚の写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真のうち、3枚目では大谷選手とフリーマン選手が寄り添うショットを