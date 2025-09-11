フランス２部Ｓランスは１１日、移籍を志願していた日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）がチームに合流したことを発表した。クラブによると、中村はチームの練習に復帰しており、適切な復帰プログラムを経てリーグ戦に向けて準備するという。その上で、「クラブ幹部、スタッフ、チームメイトに対し、クラブでの最初の２シーズンと同様に、プロ意識と野心を持って、ランスのユニフォームを守るという完全なコミットメントを改めて表明し