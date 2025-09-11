◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）巨人は山崎伊織投手がキャリアハイの１１勝目を目指して中５日で先発し、初回に小園海斗内野手にソロ本塁打を打たれるなど５回まで６安打２失点。打線は広島の先発・高太一投手に５回まで６安打２得点で、２−２の同点で後半戦に進む。山崎は初回２死から首位打者を争う小園海斗内野手に右翼スタンドへの３号ソロ本塁打を打たれ、１点を奪われた。小園は３試合連続で