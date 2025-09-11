◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月11日東京D）11日に東京ドームで行われた巨人―広島22回戦で、巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）がスイングした際にバットが手からすっぽ抜け、一塁側の巨人ベンチを直撃するというアクシデントがあった。2―2で迎えた5回裏の巨人攻撃中だった。1死走者なしの場面で第3打席に入ったキャベッジ。カウント1―1からの3球目、高め直球にバットを思い切り振った。打球はファウル