◇セ・リーグヤクルト―中日（2025年9月11日神宮）ヤクルトのオスナが“3度目の正直”で勝ち越し満塁弾を放った。2-2の5回2死満塁の第3打席。涌井の2球目を振り抜いた大飛球が左翼ポール際に飛んだが惜しくもファウル。さらに5球目も同じような方向に大ファウルを放った。そして迎えた6球目。再び涌井の真っすぐを左翼方向へ。今度は切れることなく、文句なしの勝ち越しグランドスラムとなり、神宮球場が大歓声に包ま