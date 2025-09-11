天皇、皇后両陛下は１２日から長崎県を訪問される。今年は沖縄や広島を巡り、モンゴルでも抑留中に亡くなった人々を追悼された。被爆者らが高齢となる中、沖縄に続いて長女愛子さまを伴い、戦後８０年にあたり戦没者を慰霊する地方訪問を締めくくられる。（坂場香織）両陛下での長崎訪問は１９９６年以来２９年ぶり。愛子さまの訪問は初めて。天皇陛下は２月の記者会見で「広島や長崎での原爆投下、各都市での空襲、沖縄にお