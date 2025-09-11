勢いに乗る若手女子レスラーが得意の“アクロバット＆サーフィン芸”で無双。個性的な技を連発してファンを熱狂させた。【映像】美女レスラー、トリッキーな“人間プロペラ→サーフィン踏みつけ”注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。そんなルカがハウスショーに登場。