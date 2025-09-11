怪我から復活したブラジル代表DFにプレミアリーグ複数クラブが注目している。『TEAMtalk』のルディ・ガレッティ氏によると、ユヴェントスに所属するブラジル代表DFグレイソン・ブレーメルにリヴァプールをはじめとしたプレミアリーグ複数クラブが興味を示しているという。ブレーメルは2018年夏にアトレチコ・ミネイロからセリエAのトリノに加入。強靭なフィジカルだけでなく、優れたポジショニングや予測能力、タックルと空中戦の