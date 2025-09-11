JALUXとキユーピーは、紙袋小袋ドレッシングを共同で企画・開発した。開発したのは、「GREEN KEWPIE」ブランドの「植物生まれのごまドレッシング」。植物性原材料から作られたプラントベースのドレッシングで、カロリーは通常のごまドレッシングと比べて25％少ない。容量は11ミリリットル。紙製小袋ドレッシングの製造・販売は国内初だという。日本航空（JAL）のプレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの国際線機内食で、9