10月、愛知県で開かれる技能五輪と全国障害者技能競技大会に出場する山口県選手団の結団式が開かれ、選手らが活躍を誓いました。（誓いの言葉）「山口県の代表として全力を尽くすことを誓います」県庁で開かれた県選手団の結団式では、村岡知事から技能五輪の団長に団旗が手渡されました。技能五輪は、23歳以下の若手技能者が「電気溶接」や「フラワー装飾」、「日本料理」などの分野で技術を競うもので、県内からは11の職種