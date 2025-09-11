◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手のバットが味方ベンチに飛び込む場面があった。５回１死、キャベッジが３球目をファウルにした際に、フルスイングしたバットが手からすっぽ抜けて一塁ベンチの中に。坂本勇人、丸佳浩、球団スタッフらが大慌てでよけて、何事もなかったが、ひやりとする場面にナインは驚きの表情を浮かべていた。