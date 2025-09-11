元日向坂４６の女優・齊藤京子が自炊に関するエピソードを明かし、その内容にスタジオは驚きに包まれた。１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）は“絶望的に家事が苦手な女”を特集。齊藤もその一人だ。齊藤は「とにかく料理が苦手で。デリバリーの生活をしているんですけど」と明かす。「自炊だと節約になるから、皆さん自炊されてるじゃないですか。私も『自炊やってみよう』と思って色々買ったら