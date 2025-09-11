元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が１１日に自身のＳＮＳを更新。元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希とのツーショットを公開した。柏木はインスタグラムに「先日、後藤真希さんのファンミーティングにゲスト出演させていただきました〜！たっぷりトークさせていただいたり、なんと一緒に歌まで！！！ハッピーサマーウェディングと３６５日の紙飛行機を２人で歌わせていただき、夢のようでした！これからもファンとし