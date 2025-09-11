お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐の現在の姿が話題を呼んでいる。１１日にインスタグラムを更新し「白Ｔシャツを着た時に、乳首が浮かないようにとＵＮＩＱＬＯのエアリズムを肌着として買って着ていたら『昭和のおじいちゃん』と奈美（妻）に笑われた」と記して、白シャツ姿をアップした。この投稿には「老けて見える」「そんなヒロシさんも素敵」「ぱっと見だと気付かない」「坂本龍一さんに見えた」などの声が寄せられて