◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本ーアメリカ（１１日・沖縄セルラースタジアム那覇）スーパーラウンド初戦の米国戦は４回が終了し、０―０となっている。先発の末吉良丞投手（沖縄尚学）が４回無安打無失点の好投。４回２死、好調男・高畑知季一塁手（東洋大姫路）が左前打を放つと、スタメン復帰の阿部葉太中堅手（横浜）が中前打で続き、２死一、二塁と