北海道鶴居村が大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設を防ぐため、釧路湿原国立公園に隣接する民有地約7.5ヘクタールを購入する方針を固めたことが11日、村への取材で分かった。この民有地では建設計画が一時浮上していた。村は国の特別天然記念物タンチョウの生息地として有名で、撮影スポットの橋からタンチョウを撮ると、この民有地が背景となる。村によると、同国立公園周辺でメガソーラー建設を進める「日本エコロジ