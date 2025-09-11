記録的大雨で大きな被害を受けた熊本市の下通アーケードには、浸水被害を受けて休業し、13日に営業を再開する老舗の喫茶店があります。 【中継】（永島由菜キャスター）熊本市中央区の下通アーケードです。8月の大雨で通り一面が水浸しになりました。中でも大きな被害を受けたのが、地下にある店舗です。階段を下りた先には靴店と喫茶店がありまして、靴店はこのように排水ポンプを設置して9月1