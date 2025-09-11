ジャーナリストの岩田明子氏が11日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。自民党総裁選に立候補を予定している候補者を、それぞれ「学級委員長」に見立てて私見を述べた。10月4日に投開票が行われる総裁選をめぐっては、小泉進次郎氏、高市早苗氏、茂木敏充氏、林芳正氏、小林鷹之氏らが立候補するとみられている。そこで番組では、岩田氏が、各候補について「もし“自民クラス”の学級