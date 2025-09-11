クラウン初のSUVとして登場！2022年7月に世界初公開された16代目トヨタ「クラウン」は、全部で4つのボディタイプを持ちます。その中で最初にデビューした「クラウンクロスオーバー（以下、クロスオーバー）」とは、いったいどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！トヨタ「クラウンクロスオーバー」を画像で見る！（28枚）クロスオーバーの魅力を詳しく紹介します。セダン×SUVとして登場した「クラウンクロ