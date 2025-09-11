【ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション】 9月第2週 発売 価格：1回300円 バンダイは、ガシャポン「ホテルニューアカオ ミニチュアチャームコレクション」を9月第2週に発売する。価格は1回300円。 本商品は、熱海温泉のレトロホテル「ホテルニューアカオ」のロゴやお土産をミニチュア化したもの。シリンダーキーを使