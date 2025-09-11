この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第19話をごらんください。 ナエくまさんにとっては、女性客は変わったところのない、普通のお客様でした。それなのに、理不尽に女性客をじろじろと見続ける問句さん。そしてこの