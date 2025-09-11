１９４３年９月の鳥取大地震時に荒金鉱山（鳥取県岩美町）の堤防が決壊した事故を巡り、犠牲になった朝鮮人労働者を「被強制連行者」と紹介した現地にある石碑の文言が、黒いペンキのようなもので塗りつぶされていたことが分かった。器物損壊事件の可能性もあり、関係者が近く警察に相談する。石碑は１９９１年、犠牲者の遺族らが浄財を集めて建立。堤防の決壊により、大量の泥が下流の住宅に流れ込み、朝鮮半島出身の鉱山労働