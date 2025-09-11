グラビアアイドルの星名美津紀さんの20代最後のカレンダー「2026年版星名美津紀カレンダー」（B2サイズ／8ページ、税込み3960円、ハゴロモ）が9月27日にリリースされます。表紙&中面ビジュアルが公開されました。【写真】もちもち白肌の星名美津紀さん2012年、15歳でグラビアデビューした星名さんは、抜群のスタイルと透明感あふれる魅力で一躍人気に。「プロが選ぶアイドルDVD賞」新人賞・MVPを受賞し、写真集・グラビアの