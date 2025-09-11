怪しげな反時計回りの渦が日本のかなり南の海上に 来週にも日本のかなり南の海上で「熱帯じょう乱」ができる見込みです。 【写真を見る】【台風情報】台風になる？18日(木)ごろに日本のかなり南で「熱帯じょう乱」発生か今後の進路は？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予想シミュレーション 11日午後7時半現在】 RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、きょう（11日）現在、フィリピンやカロリン諸島のあ