◆ロッテ―ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの投手陣が序盤から大量失点を喫した。チームトップの12勝を挙げている大関友久が今季最短の2回4失点で降板。首脳陣は早めの継投策をとり、3回からは2番手の上茶谷大河がマウンドに上がった。しかし、上茶谷は先頭のソトに右翼越えソロ本塁打を許すと、この回だけで5本の長短打を集められ、一挙4失点。2連敗中のソフトバンクは大量ビハインドを許す展開となった。