◆ロッテ―ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの野村勇が遊撃で手痛いミスを連発した。初回1死一、二塁の守備。佐藤都志也の二ゴロは注文どおりの併殺コースだったが、二塁牧原大成からの送球を受け、二塁に入った野村勇は一塁への送球がそれ、併殺を奪えなかった。さらに2回無死。茶谷健太の平凡な遊ゴロをさばいたが、再び一塁への悪送球となった。この失策をきっかけにこの回は3点を失った。