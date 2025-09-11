◆ロッテ―ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの大関友久投手が、初回から立て続けに失点するなど、自己最短タイの2回4失点でKOされた。初回は1死からルーキー西川史礁にスライダーを左翼席へ運ばれる3号ソロを許す。2回も味方の失策で無死二塁となり、山本大斗に右翼フェンス直撃の適時二塁打。さらに郄部瑛斗に右中間を破られる適時三塁打を打たれ、西川の二ゴロの間にさらに1点を失った。ここで小久保